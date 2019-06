CNA TRENTINO ALTO ADIGE * CASE SMART E GREEN: « L’EVENTO DEL SERRAMENTO “BEOPEN” DOMANI A LEVICO TERME »

Si terrà domani, giovedì 13 giugno, al PalaLevico di Levico terme, a partire dalle ore 8.30, l’appuntamento con BeOpen, l’evento italiano più importante per il settore del serramento che mira a riunire in un’unica giornata tutti gli operatori della filiera, agevolando le sinergie e il progresso del comparto. La manifestazione è organizzata dal Consorzio Nazionale dei Serramentisti in collaborazione con Cna Produzione nazionale e Cna del Trentino e con il patrocinio di Anfit, Unicmi e Federlegno Arredo.

“L’invito a partecipare – spiega Andrea Benoni, presidente di CNA del Trentino – è rivolto a serramentisti in legno, alluminio, pvc e sistemi misti, rivenditori, installatori, imprese edili e progettisti che cercano stimoli nuovi e risposte nel confronto con gli esperti del settore e nelle testimonianze dei colleghi. La competitività è fondamentale per le micro, piccole e medie imprese del comparto, alle prese con grandi innovazioni progettuali e tecnologiche per rendere sempre più green e smart gli edifici. Il settore delle ristrutturazioni, inoltre, si sta rivelando sempre di più il nuovo motore dell’edilizia. Ecco perché puntiamo sulla formazione specifica in materia di innovazione e tecniche di vendita, sperando che il messaggio arrivi forte e chiaro agli imprenditori del comparto serramento del Nordest e in tutta Italia”.

CNA del Trentino sarà presente con un corner informativo per le imprese.

Il Consorzio nazionale dei serramentisti intende accompagnare i serramentisti attraverso un percorso ideale che si snoda dalla conoscenza del mercato fino alla chiusura della trattativa. L’innovazione, sia del prodotto che delle tecniche di vendita, sarà il filo conduttore degli interventi della giornata. Novità di questa edizione sarà il format: un talk-show che vedrà il confronto fra gli esperti del settore. Sarà inoltre possibile assistere a dimostrazioni live e visitare gli spazi espositivi dedicati alle eccellenze e alle novità di prodotto proposte dalle aziende partner, leader del settore a livello nazionale e locale. Non mancherà la convivialità e un brindisi con gli imprenditori presenti.