CNA TRENTINO-AA * PROGETTO MARCHI POSA QUALITÀ: ” GLI ARTIGIANI CON IL LOGO GARANTIRANNO AI CONSUMATORI LA DURATA DEI SERRAMENTI “

Cna aderisce, insieme alle altre Associazioni di rappresentanza del settore dei serramenti, al Progetto Marchi Posa Qualità Serramenti e Assicurazione Posa Qualità.

“La finalità del Marchio Posa Qualità Serramenti – spiega Cna Produzione del Trentino Alto Adige – sarà quella di certificare l’intero processo industriale di un serramento (dalla progettazione delle configurazioni di posa, agli skills prestazionali, dalla produzione alla posa in opera) e distinguere i migliori costruttori italiani di serramenti di tutti i materiali, offrendo ai consumatori italiani una garanzia assicurativa post vendita fino a 10 anni”.

In questo modo il costruttore di serramenti potrà qualificare al cliente non solo le prestazioni «astratte» di un serramento, bensì quelle reali, una volta installato, potrà attestare la qualificazione della propria Azienda e potrà garantire nel tempo ciò che ha venduto. Perché un Marchio rigoroso sulla Posa è l’unica forma di garanzia tangibile da offrire al consumatore.

Il progetto Marchi Posa Qualità prevede un piano di formazione che coinvolgerà tutta la filiera industriale del serramento. Un Marchio che certificherà la qualità della progettazione della posa attraverso severi test di laboratorio e un Marchio che garantirà e verificherà la sua corretta esecuzione attraverso controlli a campione.

Tutto questo per garantire il consumatore della reale rispondenza delle prestazioni dei serramenti arrivando ad assicurarle per 10 anni dalla loro installazione. Infatti, con la garanzia di rimpiazzo e posa in opera dei serramenti installati dai costruttori in possesso del Marchio Posa Qualità Serramenti, l’assicurazione garantirà al cliente il rimpiazzo dei serramenti che, dopo la loro installazione risultassero non idonei alle prestazioni a cui sono destinati.

Il Marchio Posa Qualità Serramenti è l’unico Marchio riconosciuto e promosso da tutte le Associazioni italiane rappresentative della filiera produttiva dei serramenti.

L’affermazione sul mercato del Marchio Posa Qualità, grazie alla sinergia di tutte le Associazioni e dell’intera filiera industriale del serramento consentirà, entro il prossimo biennio, ai consumatori di poter usufruire di una rete di serramentisti qualificati sull’intero territorio nazionale e regionale presso i quali acquistare serramenti di qualità garantiti per 10 anni in tutte le loro prestazioni.

Il Marchio Posa Qualità Serramenti, insomma, significa una sfida complessiva di sistema per: la tutela e la valorizzazione del prodotto di qualità assemblato in Italia; la tutela e la valorizzazione della professionalità dei costruttori di serramenti italiani, ovvero di operatori qualificati; la tutela del consumatore italiano e la garanzia di un acquisto consapevole.