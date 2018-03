CNA * NOVITÀ SULL’AUTOTRASPORTO, INCONTRI A TRENTO E BOLZANO: SABATO 3 MARZO CNA FITA E CRAAV ILLUSTRERANNO I TEMI DEL SETTORE AGLI IMPRENDITORI

Novità sull’autotrasporto, incontri a Trento e Bolzano. Sabato 3 marzo Cna Fita e Craav illustreranno i temi del settore agli imprenditori.

Cna del Trentino Alto Adige e Craav (Consorzio Regionale Autotrasportatori Artigiani Veneti) hanno organizzato una serie di eventi nelle provincie di Trento e Bolzano per informare gli imprenditori sulle ultime novità riguardanti il settore.

Gli incontri sono pianificati in modo da poter garantire la possibilità a tutti di partecipare e saranno trattati argomenti fondamentali per il lavoro quotidiano degli autotrasportatori: dalle ultime legislazioni entrate in vigore ai servizi innovativi per facilitare e gestire al meglio l’attività.

Questi i punti salienti: novità contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale del settore autotrasporto; nuove retribuzioni; responsabilità dell’autista; sabato lavorativo; modificati i livelli degli autisti; responsabilità del lavoratore per i danni provocati; lavoro a chiamata; informativa su cronotachigrafo e controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro; novità sui servizi Craav; Programma Arianna 2.

Gli incontri sono in programma sabato 3 marzo 2018 alle ore 10 presso la sede Cna del Trentino di Via Tonale 96, San Michele all’Adige (Tn) e sempre sabato 3 marzo 2018 alle ore 14.30 presso la sede Cna-Shv dell’Alto Adige in Via Righi 9, Bolzano. La partecipazione è assolutamente gratuita.