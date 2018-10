CNA FITA TRENTINO ALTO ADIGE * GASOLIO: CAVALLARO, ” IL PREZZO CONTINUA A SALIRE, NECESSARIO PORTARE LE IMPOSTE SOTTO IL 50% DEL PREZZO ALLA POMPA “

“Il prezzo del gasolio continua a salire. L’Italia porti le imposte sotto il 50% del costo complessivo alla pompa”. Cavallaro: in 4 mesi aumento di 0,026 euro, pari a 900 euro l’anno per un’azienda media. È la richiesta della Cna Fita Trentino Alto Adige, preoccupata per gli effetti sulle aziende della regione che risentono, peraltro, della concorrenza di operatori che possono fare rifornimento oltre il confine del Brennero, ad esempio in Austria e Germania, a prezzi più vantaggiosi.

“Il prezzo del gasolio alla pompa – afferma Cavallaro – continua inesorabilmente a crescere. Al primo di ottobre, in poco più di quattro mesi (dalla rilevazione del Mise 21 maggio 2018), c’è stato un incremento di € 0,026 che sembra una cifra poco significativa ma che, per un’azienda media di autotrasporto che effettua la linea nazionale, rappresenta un maggior costo di oltre novecento euro l’anno”.

In materia di imposte sul gasolio (accise ed Iva), gli ultimi tre anni ribadiscono una situazione persistente: con un percentuale di incidenza che si avvicina al 60%, l’Italia si trova sempre tra i primi tre posti (tra Svezia ed Inghilterra), in ordine decrescente di imposizione tra i 28 Paesi dell’UE. Se si guarda invece il prezzo industriale del petrolio, l’Italia occupa appena il 19° posto in ordine decrescente di costo: il resto sono tutte tasse, molte delle quali risalgono a tempi immemorabili.

“Evidenziamo che nei 28 Paesi dell’Ue – sottolinea Cavallaro – 13 hanno imposte che incidono meno del 50% sul prezzo finale del gasolio. La Germania, solo per fare un esempio, pur avendo un costo di acquisto del gasolio maggiore del nostro, ha fatto la scelta di contenere l’incidenza delle imposte al 51% con il risultato finale di un costo alla pompa che la colloca nella metà dei Paesi dell’Unione con il minor costo. Cna Fita torna pertanto a richiedere con forza che l’Italia porti le imposte sul gasolio sotto il 50% del costo complessivo alla pompa. Ne va della competitività del sistema Paese”.