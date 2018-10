CNA FITA TRENTINO ALTO ADIGE * BRENNERO: ” L’AUSTRIA PERSEVERA CON I DIVIETI DI TRANSITO PER CAMION, VIOLATO IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, IL MINISTRO SOLLEVI IL CASO ALL’UE “

Brennero, l’Austria persevera con i divieti di transito per camion. Cna Fita: “Violato il diritto di libera circolazione delle merci”. Cavallaro: “Il ministro sollevi il caso all’Ue, penalizzata la competitività delle nostre aziende”.

“Apprendiamo con stupore e preoccupazione che l’Austria continua a prendere decisioni unilaterali in merito al divieto di transito dei mezzi pesanti all’interno del proprio territorio. Un copione che si ripete nell’incuranza più assoluta del diritto di libera circolazione delle merci e senza minimamente preoccuparsi delle conseguenti e pesanti ricadute subite anche dalle imprese di autotrasporto italiane”. Lo afferma Piero Cavallaro, referente della Cna Fita del Trentino Alto Adige.

“Incomprensibile come certe decisioni possano passere inosservate – prosegue Cavallaro – peraltro in Trentino Alto Adige le subiamo due volte: per il blocco dei Tir delle aziende locali e per le code di mezzi pesanti che raggiungono i 100 chilometri sull’Austostrada del Brennero, con disagi enormi anche per gli automobilisti. Se questo fosse il modo con cui ognuno affronta il tema del trasporto delle merci, allora anche sul territorio italiano dovrebbe poter valere il principio di reciprocità”.

Secondo la CNA Fita “se anche l’Italia agisse in pieno dispregio delle regole comunitarie, sarebbe facile mettere un freno all’invasione di veicoli provenienti dall’estero risolvendo così il problema del dumping che il nostro mercato sta subendo da anni”.

“Crediamo invece che certe decisioni debbano passare necessariamente da un confronto più ampio e non da decisioni unilaterali di alcuni Paesi dell’UE. Ci auguriamo – conclude Cavallaro – che il Ministro Toninelli intervenga in modo deciso su questo problema che rischia di compromettere seriamente la già difficile competitività delle imprese di autotrasporto italiane, comprese quelle del Trentino Alto Adige, che effettuano trasporti internazionali” .