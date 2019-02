CNA Fita – Trentino Alto Adige * Blocco circolazione Autobrennero per neve: « emergenze, verifica sulle società autostradali »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Va fatta chiarezza sulle capacità delle società autostradali di gestire le emergenze”. Lo afferma la Cna Fita del Trentino Alto Adige, prendendo spunto dal blocco della circolazione dei giorni scorsi sull’Autostrada del Brennero a causa della neve.

“Troppo facile accusare gli autotrasportatori di non osservare norme e divieti – afferma Piero Cavallaro, referente Cna Fita Trentino Alto Adige – come accaduto in questi giorni per il blocco della circolazione sull’A22, l’Autostrada del Brennero. Se uno o più autotrasportatori hanno contravvenuto alla legge, siano adottati i dovuti provvedimenti. Siamo convinti, però, che la stragrande maggioranza della categoria usi tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza propria e degli altri utenti stradali”.

“Così come – prosegue Cavallaro – siamo convinti che i gestori autostradali non sempre sanno governare gli eventi, che in certi periodi non sono straordinari, e di conseguenza determinano gravi disagi al traffico e arrecano danni alle imprese e all’economia in generale. Chiediamo al governo di fare chiarezza, una volta per tutte, sulle capacità di gestione delle emergenze da parte delle società autostradali”.