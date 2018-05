CNA – TRENTINO ALTO ADIGE * NUOVO CODICE DELLA PRIVACY – FATTURE ELETTRONICHE E CONTRIBUTI: IL 4 GIUGNO IL SEMINARIO PER LE IMPRESE

Il nuovo Codice della Privacy, la fatturazione elettronica, i contributi per le aziende con particolare attenzione al bando che agevola la nascita di nuove imprese: sono i tre argomenti che verranno affrontati nel seminario organizzato da Cna e Cat Cna del Trentino per lunedì 4 giugno, alle ore 19.30, nella sede della DB formazione srl, in via Maccani 50 a Trento.

Tre i relatori previsti nel corso della serata. Antonella Rizzo illustrerà tutte le novità introdotte da Gdpr sulla Privacy.

A seguire, Daniele Bruschetti farà una carrellata sulle possibilità per le imprese di accedere ai contributi pubblici: sarà presentato anche il nuovo bando sull’imprenditoria che agevola la nascita di nuove imprese, specialmente giovanili e femminili, per le quali il Cat Cna può predisporre le domande, seguire l’iter e gestire i tutoraggi delle aziende ammesse a contributo.

Infine Samuel Hausbergher si occuperà di fatturazione elettronica.

Saranno forniti ai partecipanti materiali e opuscoli gratuiti. Essendo i posti limitati, si chiede la conferma della partecipazione alla mail info@catcnatrentino.it oppure info@dbformazione.it, o ai numeri telefonici 0461-827664 e 0464-424902.