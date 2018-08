CIVICA TRENTINA – SILVIA ZANETTI * SICUREZZA CITTÀ:” SUL DEGRADO LA GIUNTA PROVINCIALE SI SVEGLIA SOLO ORA, A RIDOSSO DELLE ELEZIONI “

Trento. Sulla situazione degrado la giunta provinciale si sveglia solo ora. A ridosso delle Provinciali. Il centrosinistra si sveglia solo ora.

La giunta provinciale, come emerso nella mattinata di ieri sulla stampa locale, codifica ora le cause del degrado urbano con precisione, assegnando poi ai comuni dei contributi per attuare progetti anti degrado. Guarda caso proprio a ridosso delle Provinciali.

Ritengo che tale tipo di intervento, come più volte da noi segnalato, fosse necessario almeno a partire dal 2013 (inizio dell’attuale legislatura, peraltro) quando con il Comitato, di cui sono portavoce, segnalammo i problemi legati a Piazza Dante (spaccio urine nel parco giochi siringhe consumo alcolici) ed all’accattonaggio in città.

Sono convinta che il senso di insicurezza in città non si possa arginare stanziando 470.000 euro per progetti di varia natura (tra cui pulizia murales e sistemazione di interi palazzi).

Credo invece, come più volte abbiamo chiesto alle istituzioni con Trento città sicura, che sia necessario aumentare la presenza costante di forze dell’ordine sul territorio tramite uno stanziamento di fondi ad hoc, unitamente all’utilizzo di unità cinofile. Perchè è ora di passare dalle parole ai fatti. Una volta per tutte. Non solo a ridosso delle elezioni.

E’ quanto dichiarato da Silvia Zanetti, candidata al Consiglio provinciale per Civica Trentina e portavoce di Trento città sicura.