Civica trentina – MERLER * COMUNE DI TRENTO: ” Da ieri sera il fallimento della ex maggioranza che sosteneva il Sindaco Andreatta è (anche) formalmente esplosa “

Da ieri sera il fallimento della ex maggioranza che sosteneva il Sindaco Andreatta è (anche) formalmente esplosa. Al momento di votare il Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Trento l’attuale maggioranza di centro sinistra ha ricevuto nella prima votazione 3 voti (Carlin — Pd) e 5 voti il candidato della minoranza di centro destra (Oliva – PT). Nella seconda Carlin addirittura 1 voti e Oliva 5.

Andare sotto in commissione Bilancio e prenderne la presidenza equivale ad un chiaro voti di Sfiducia verso il Sindaco, che nonostante non abbia più i voti continua a correre verso il baratro politico. La città merita un governo nuovo ed una maggioranza compatta in grado di collaborare bene e velocemente con il nuovo Governo provinciale.

Andrea Merler

Capogruppo Consiglio comunale Civica trentina