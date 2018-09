http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-09-15 20:40:49 2018-09-15 20:40:49 civica trentina * elezioni 2018: " per più partiti della coalizione non sussiste problema alcuno per la candidatura di claudio civettini "