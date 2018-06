CIVICA TRENTINA * ” DIALOGHI CON I GIGANTI “: INCONTRO CON IL GIORNALISTA STEFANO LORENZETTO AL CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA MERCOLEDÌ 13 GIUGNO

Mercoledì 13 giugno ore 20:30 a Trento, presso il Centro Servizi Culturali S. Chiara, avrà luogo la conferenza «Dialoghi con i Giganti», organizzata da Civica Trentina.

L’incontro, introdotto dall’avv. Silvia Zanetti, del coordinamento cittadino di Civica Trentina, sarà moderato dal professor Francesco Agnoli, scrittore e giornalista, ed avrà come ospite Stefano Lorenzetto, firma del Corriere della Sera, già vicedirettore de Il Giornale e vincitore, nel 2011, del premio Biagio Agnes alla carriera per essere «in assoluto e per riconoscimento generale, il miglior intervistatore italiano mai esistito».

Lorenzetto è anche autore di numerosi libri di successo fra cui, appunto, Giganti – Italiani seri nel Paese del blablà (ed. Marsilio), del quale parlerà nel corso della serata. L’invito all’evento è esteso a tutta cittadinanza.

