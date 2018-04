CIVICA TRENTINA – BORGA * ” PRENDIAMO ATTO DELL’INDICAZIONE OPERATA DAL CENTRODESTRA PER FUGATTI IN QUANTO CONSEGUENZA DELLA LEADERSHIP CHE LA LEGA HA CONQUISTATO “

Lunedì sera ha avuto luogo uno dei periodici incontri organizzati da Civica Trentina in vista delle prossime elezioni provinciali. Presenti una novantina di persone, tra le quali numerosi sindaci ed amministratori in rappresentanza dei diversi territori del Trentino.

La riunione, nel corso della quale sono state confermate alcune significative candidature, ha ribadito la linea politica del movimento.

Civica Trentina è impegnata, unitamente ad altri, nel rafforzamento di un’area politica territoriale, autonomista, svincolata dai partiti nazionali e chiaramente alternativa alla sinistra ed alla coalizione che ha governato il Trentino negli ultimi vent’anni.

Nel contempo riteniamo doveroso rapportarsi con il centrodestra, di cui Civica Trentina non fa parte, al fine di verificare la possibilità di costruire una progetto politico nuovo, che mai si è stati in grado di proporre agli elettori trentini in alternativa al cosiddetto centrosinistra autonomista.

L’obiettivo è quello di costituire una coalizione in cui centrodestra ed area territoriale si rapportino con pari dignità, esprimendo una proposta politica che non può certamente costituire la semplice sommatoria dei partiti nazionali e di qualche lista civica.

Non è a questo che stiamo lavorando. Anche perché si tratta di cose già sperimentate, che non a caso non hanno prodotto gli effetti sperati.

In quest’ottica va valutata anche la questione del candidato presidente. Questione che prima ancora che la persona ed i contenuti programmatici, riguarda il progetto politico.

Se riusciremo a condividere una proposta di cui il centrodestra e l’aera territoriale ed autonomista sono protagonisti con pari dignità politica, è per noi del tutto evidente che il candidato presidente dovrà essere colui che meglio rappresenta tale progetto.

Conseguentemente riteniamo che sia allo stato prematuro affrontare la questione: prima si risolve la quesitone politica di fondo e poi, se si condivide il progetto, tutti assieme s’individua la persona che meglio lo può rappresentare.

Nel frattempo prendiamo atto dell’indicazione operata dal centrodestra per l’on. Fugatti, che peraltro ci pare quasi scontata, in quanto conseguenza della leadership che la Lega ha conquistato.

*

Rodolfo Borga

Presidente Civica Trentina