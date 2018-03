CIVETTINI * CAVALESE: ” UNA BEFFA LA MANCATA RIAPERTURA DEL PUNTO NASCITA, ORA L’ASSESSORE ALLA SANITÀ SI DIMETTA “

Cavalese, una beffa la mancata riapertura del punto nascita ora l’assessore alla sanità si dimetta. Prendiamo atto che nonostante i nostri atti ispettivi e nonostante le allerte da noi ripetutamente sollevate, il Punto Nascita di Cavalese non potrà riaprire nell’ennesima data promessa.

A questo punto è inutile raccontarsi tante storie o ricorsi ad alchimie strutturale che vorrebbero sanare incongruenze tanto evidenti da doversi politicamente vergognare di essere trentini e in un contesto di Autonomia che-così letto-dimostra la propria impotenza e incapacità di portare soluzioni serie e certe.

Per tutto ciò e con una semplice riflessione, si chiede ufficialmente – anche con un atto ispettivo – le dimissioni dell’Assessore provinciale alla Sanità, politicamente dimostratosi incapace di affrontare i temi, i problemi e di proporre soluzioni e di avere, in molto colpevole, tenute accese speranze solamente per mere finalità elettorali che, peraltro, la gente ha ampiamente scoperto e compreso.

Di qui, a gran voce, la richiesta di dimissioni da parte dell’Assessore provinciale alla Sanità. Prima arriveranno, meglio sarà per il Trentino.

Cons. Claudio Civettini