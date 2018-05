CIVETTINI * BESAGNO -MORI (TN)-: ” CENTRO RACCOLTA IMMONDIZIE RIDOTTO A DISCARICA A CIELO APERTO, INCIVILTÀ DA PERSEGUIRE ” (FOTO)

Centro raccolta immondizie ridotto a discarica a cielo aperto. Il Centro di raccolta immondizie nella piazza di Besagno è – come dimostra ampia documentazione fotografica e come ciascuno può constatare – in uno stato di gestione indefinibile.

Per la verità, anche qualche cittadino opera alacremente con la propria inciviltà a deturpare questo centro di raccolta con conferimenti incredibili e inaccettabili per una persona civile.

Va altresì sottolineata l’inadeguatezza, ad esempio, per quanto riguarda la raccolta dell’umido, del contenitore che, da mesi, giace inefficiente o rotto e con l’obbligo di dover conferire i sacchi di pannolini fuori dal contenitore stesso.

Il risultato di tutto ciò, come appunto si vede dalle foto, è un degrado del tutto inaccettabile nel centro di Besagno e che si vuole qui denunciare nella speranza che le Istituzioni preposte, a partire dal Comune, vogliano assumersi le proprie responsabilità e soprattutto intervenire al più presto per individuare i malfattori e per porre fine ad una situazione realmente assurda e incivile.

Cons. Claudio Civettini

Lista Civica trentina