CIVETTINI * ” AREA EX BIMAC DI VIA LUNGO LENO A ROVERETO: CANTIERE PURTROPPO ANCORA IN ALTO MARE, FINO A PRIMAVERA 2019 “

L’odissea che, a Rovereto, da oltre un decennio interessa il cantiere del complesso cosiddetto ex Bimac che, a vari stralci, dovrebbe rigenerare il centro storico cittadino sulla sponda del torrente Leno, nel quartiere di Santa di Maria – odissea sulla quale il Consigliere Civettini ha inteso centrare la propria question time (n. 5693/XV) –, è stata purtroppo confermata dalla Giunta provinciale che, tramite l’Assessore alla Salute e Politiche Sociali, ha ricordato come si siano «avuti due fallimenti delle ditte Appaltatrici che ci sono avvicendate per l’esecuzione dei lavori» e come il secondo fallimento abbia «comportato anche un contenzioso e la vertenza non» sia «ancora giunta a conclusione».

Morale della favola: «senza avere certezze» – ha continuato l’Assessore – è immaginabile che i lavori «saranno presumibilmente completati entro la primavera 2019». Simili ammissioni a precisazioni, unitamente a quelle sugli aspetti viabilistici («si è concordata ed eseguita la rotazione dell’ex filanda di via Lungo Leno sinistro riducendo sensibilmente l’originaria strettoia»), non fanno che confermare come quanto sollevato da Civica Trentina, ancora una volta, sia un problema attuale, reale e concretissimo.

Un problema sul quale, rispetto a siffatte dichiarazioni, serve una progettualità seria, basata sulla concretezza operativa dell’intervento di aziende locali, ovviando- seppur tardivamente – ad appalti che hanno portato all’assegnazione dei lavori ad aziende di fuori zona e che hanno generato, per vicissitudini diverse, la situazione di stallo attuale.

*

Cons. Claudio Civettini

Civica Trentina