CISL TRENTINO * CONVEGNO ” MOBILITÀ FUTURO”: « DIRETTA VIDEO STREAMING DA ROVERETO, TAVOLA ROTONDA SULLE RISPOSTE PER LA SOSTENIBILITÀ DEL DOMANI » (RIPRESE OPINIONE)

Mobilità: un tema caldo e cruciale. Servono risposte oggi per la sostenibilità del domani.

La viabilità, intesa non solo come strade, ma anche e soprattutto quella alternativa: altri mezzi, altri modi per spostarsi. Tutto deve concorrere e rientrare in un piano ampio, che possa riorganizzando oggi la mobilità, offrire prospettive sostenibili per il futuro. Se ne parlerà martedì 8 ottobre a Rovereto nel convegno MOBILITA’: FUTURO E PRESENTE. Conferenza stampa di presentazione sabato 5 ottobre.

La Federazione Nazionale Pensionati FNP Cisl, in collaborazione con ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Eta’ Attive per il Sociale) e con il patrocinio del comune di Rovereto, promuove per martedì 8 ottobre MOBILITA’: FUTURO E PRESENTE, un momento di confronto, un convegno che vuole chiamare in causa tutti gli aspetti che si muovono attorno ad un progetto di mobilità. Mettere in discussione e ripensare la mobilità vuol dire prendere in esame un aspetto della città che condiziona la qualità della vita di tutti. Un tema che può aiutare soprattutto chi è più in difficoltà anziani e disabili, a migliorare il proprio quotidiano. Verranno presentati diversi punti di vista per far emergere le problematiche esistenti e quelle che potrebbero insorgere, e progetti che possano rispondere alle esigenze di oggi restando attuali anche in futuro.

Per questo i Pensionati della CISL voglio aprire il dibattito alla cittadinanza e ai giovani in particolare, coinvolgendo direttamente gli studenti delle scuole roveretane.

Urbanistica, organizzazione dei trasporti, sostenibilità, servizi esistenti e mancanze: tanti i temi che saranno presentati da esperti del settore alla cittadinanza di Rovereto, sede non casuale del convegno ma scelta perché snodo importante della viabilità trentina.

Sabato 05 ottobre la Cisl presenterà in conferenza stampa presso la sede di Trento della CISL in via Degasperi,61 (Sala Vetreta-4°p) alle ore 11.00 i temi portanti del convegno e, nel dettaglio, i relatori chiamati ad esporre problematiche ed idee legate alla mobilità. Saranno presenti alla conferenza Tamara Lambiase, Segretaria Generale Pensionati FNP CISL del Trentino, e Fausta Cassiti, Segretaria Pensionati FNP CISL.