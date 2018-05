CISL – TRENTINO * CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA DIPENDENTI TIM: ” ORA SERVE UNA PIENA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ “

La richiesta di cassa integrazione straordinaria per quasi 30.000 dipendenti della Tim è sicuramente una brutta notizia, che non fa bene ai lavoratori, alle loro famiglie, al sistema paese trattandosi di un grande gruppo nazionale ex monopolista del sistema di telecomunicazioni italiane.

Importante, per tutelare i dipendenti di Tim, è la responsabilità a cui è chiamato il sindacato confederale di categoria, che già dai primi mesi di quest’anno sapeva delle intenzioni aziendali di procedere ad un ambizioso piano di svecchiamento del personale, attraverso sistemi di forte incentivazione economica o utilizzando l’articolo 4 della legge Fornero, e di un progetto assunzionale di oltre 2000 persone legato all’uso del contratto di solidarietà espansivo: per troppo tempo una sigla sindacale ha bloccato la trattativa con l’azienda e i risultati sono sotto gli occhi di tutti!

Quindi ora serve una piena assunzione di responsabilità anche di tutto il sindacato, visto che il ministro Calenda ha già convocato le parti il 24 maggio al Mise per affrontare questa situazione.

Solo attraverso una trattativa che si concluda con un accordo sindacale unitario, si possono ottenere le migliori tutele per i dipendenti di Tim: altre strade non sono percorribili, e porterebbero alla applicazione della cassa integrazione straordinaria, anticamera del licenziamento per molti lavoratori e lavoratrici.

*

Lorenzo Pomini

Reggente

Fistel Cisl del Trentino