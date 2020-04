CISL MEDICI – TRENTINO * EMERGENZA CORONAVIRUS: PAOLI, « NONOSTANTE UNA ENORME MOLE DI DENARO SIA STATA LICENZIATA DALLA FINANZIARIA, QUI NON SI MUOVE NULLA »

Dopo l’onda pandemica arriva l’onda burocratica per i medici di medicina generale del Trentino.

Nonostante un enorme mole di denaro sia stato licenziato dalla Finanziaria non più tardi di quattro mesi fa a Roma per dotare i medici di medicina generale di strumenti diagnostici (236 milioni di euro), quali anche quelli che stanno testando nel laboratorio d’analisi dell’Ospedale di Rovereto, qui non si muove nulla pur avendo a più riprese, la Cisl medici del Trentino, informato il dott. Ruscitti sulla questione.

Ruscitti che, ben inteso, dichiara ieri a TG3 che sta già pensando alle aggregazioni dei medici di famiglia, come se non ne avessimo abbastanza di luoghi affollati epidemici!

Nonostante il Decreto legge del 9 marzo scorso prevedesse medici di continuità assistenziale in unità speciali a supporto dei medici di famiglia e delle guardie mediche per le visite domiciliari ai Covid19, qui siamo, per esempio da Rovereto all’Altopiano di Lavarone, con un medico della Unità speciale per le visite domiciliari ai Covid19 che sta seduto al Distretto di Rovereto città, e turna con 3 dipendenti aziendali ad un telefono per quattro ore al giorno, nessuno dei quali quattro sanitari va a domicilio a visitare i Covid19 neppure sull’altopiano di Lavarone, turistico.

Duecento medici nostri iscritti ci informano continuamente della evoluzione negativa di questo servizio.

Tutto questo nonostante un Decreto Legge del 9 marzo 2020 che il Dott.Fugatti e la sua Giunta hanno confermato per intero il 20 marzo scorso.

Quindi l’Azienda sanitaria, che ha deliberato con il dott. Bordon, che rappresenta legalmente anche la Direzione dell’Area Cure primarie, tale servizio il 19 marzo, come al solito, iperburocratizza tutto per non fare quello che era stato ordinato da Roma e da Trento…almeno nei confronti dei medici di medicina generale.

In compenso in Valle di Fassa l’Azienda ha chiuso la stagione con il medico turistico solo alcuni giorni fa…Tania piange dal cielo.

*

Dott. Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino