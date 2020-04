CISL MEDICI * CORONAVIRUS: PAOLI, « DONAZIONE DALL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI DI TRENTO, MASCHERINE FFP2 CHE DURERANNO PER ALMENO ALTRI DIECI GIORNI »

Cisl medici del Trentino sta vicino ai propri medici ed ai loro familiari.

Mentre continuano le “sperimentazioni” dell’APSS per trovare il test sierologico più indicato per verificare le IgG/igM dei nostri concittadini, i medici della Cisl del Trentino, mediante donazione del loro Segretario Generale, stanno già provando i test sierologici per le IgG/igM diagnostici e continueranno a “sperimentarli” nelle prossime settimane su tutti loro e sui loro familiari, senza chiedere che l’APSS si scomodi per noi, come si è già scomodata in ritardo per le mascherine.

Altra donazione per i medici di medicina generale è arrivata oggi dall’Ordine dei Medici Chirurghi che provvede a noi con FFP2 che dureranno per almeno altri dieci giorni. A loro vanno i ringraziamenti più sentiti per la generosità dimostrata nei nostri confronti.

Dott.Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino