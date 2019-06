Cisl Fp Trentino * contratto apran – sanità: « Abbiamo apprezzato la convergenza verso le nostre proposte, ma vigileremo che seguano fatti concreti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





“Abbiamo apprezzato la convergenza verso le nostre proposte, ma vigileremo che seguano fatti concreti”, queste le parole di Giuseppe Pallanch, segretario della Cisl Fp, che ha partecipato all’incontro assieme alla delegazione Cisl Fp Silvano Parzian, Alfio Traverso, Sandro Pilotti dopo l’incontro in Apran per parlare del contratto sanità, che assieme aggiungono: “E’ sempre più urgente chiudere l’accordo 2016/18 per intavolare la trattativa per quello 2019/21”.

Diversi i temi in agenda. “Abbiamo chiesto – maggiori risorse per il contratto in chiusura per valorizzare tutto il personale. E’ necessario armonizzare l’accordo con le norme legislative intervenute nel tempo in materia di maternità, tempi determinati, smart working, senza dimenticare formazione, cessione di ferie e Tfr, senza alcuni oneri a carico del contratto “.

Capitolo operatori socio sanitari. “Serve mettere sul tavolo una cifra dignitosa per riqualificare queste figure professionali, soprattutto per le mutate e maggiori competenze. Un discorso analogo si può fare per il personale tecnico-amministrativo. E’ ormai d’obbligo un riconoscimento economico maggiore per l’importanza e la qualità che ricoprono all’interno del sistema sanitario trentino, che ricordiamo essere ai vertici a livello nazionale”.

Si è parlato anche di turnistica. “La richiesta – aggiunge il sindacato – è quella di potenziare le indennità del personale sanitario e non,anche quella notturna. E’ necessario poi procedere con l’esigibilità dell’accordo di marzo 2017 nelle sue particolarità e specifiche, come l’erogazione dei 15 euro mensili con gli arretrati per le tutte le figure professionali dalla A alla C”.

Un ultimo punto è quello delle trattative. “Si deve prevedere una ricostituzione dei fondi contrattuali.Non è possibile ogni volta dover costringere il sindacato a richiedete il ripristino delle risorse: serve una semplificazione delle procedure”.

*

Beppe Pallanch

Segretario Generale Cisl Fp Trentino