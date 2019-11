CISL FNP – TRENTINO * “RIPORTARE L’ITALIA IN EUROPA: NEL SINDACATO E NELLA POLITICA”: « CONVEGNO AL PALAZZO DELLA REGIONE, TRENTO ORE 09.00 »

Anche se qualcuno vorrebbe levare il voto agli “ANZIANI” perchè non hanno futuro e non pensano al domani, seguendo l’attività dei pensionati della CISL del Trentino nessuno può affermare che non siano l’esempio che possa smentire questa affermazione.

Dopo il grande convegno dell’8 ottobre 2019 a Rovereto su “MOBILITA’: FUTURO E PRESENTE” ora con ANTEAS onlus (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per il Sociale) organizzano martedì il 5 novembre 2019 ore 9.00 presso la Sala Rosa – palazzo della Regione Piazza Dante – Trento l’evento ” RIPORTARE L’ITALIA IN EUROPA: NEL SINDACATO E NELLA POLITICA” in una prospettiva che guarda al futuro dell’Europa e quindi a quello di figli e nipoti.

Tamara Lambiase

Segr. generale FNP CISL del Trentino