CIRCOLO SURF TORBOLE * AL VIA IL PROGETTO KITE TEAM, PER AVVIARE I GIOVANI ALLE REGATE

Il kitesurf, e in particolare la classe TT:R (Twin-Tip Racing) è la disciplina che sta sviluppando un importante movimento giovanile, tanto che il prossimo ottobre a Buenos Aires, sarà la nuova classe olimpica giovanile.

Date queste premesse il Circolo Surf Torbole ha deciso, dopo una stagione sperimentale, di creare una squadra kitesurf per avviare i giovani alle regate anche in questa disciplina, dopo il positivo andamento delle squadre agonistiche giovanili di windsurf.

L’idea di base è quella di promuovere il kitesurf tra i giovani, dando la dovuta attenzione alla preparazione atletica e teorica, creando momenti di condivisione e socializzazione in un un luogo di aggregazione come la sede del Circolo Surf Torbole; un’occasione per scoprire il territorio del Garda Trentino e crescere insieme con una una squadra che possa un giorno competere nei circuiti nazionali e internazionali di questa affascinante disciplina, così come sta accadendo con successo tra i giovani atleti che regatano in windsurf.

La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi tra i 9 e i 17 anni di età e non è necessaria nessuna esperienza di regata; gli allenamenti saranno suddivisi in modo da svolgere esercizi di gruppo e altri in modo personalizzato a seconda del livello di ogni partecipante.

Durante gli allenamenti verranno affrontate due discipline: l’olimpico Tt:R e la disciplina artistica più comunemente chiamata Freestyle, in modo tale che ogni soggetto possa esprimersi a seconda dell’attitudine, non tralasciando il divertimento e la voglia di stare insieme.

“A partire dal fine settimana di Pasqua riprenderemo a pieno ritmo l’attività kite con tutti i suoi servizi come corsi per principianti o di perfezionamento, giornate prova, corsi dedicati alle scuole e ai ragazzini, a partire dai nove anni in su. La grande sfida di quest’anno inoltre sarà far crescere il Cst Kite Team, la squadra agonistica di kitesurf dedicata ai più giovani.

Il nostro obbiettivo è creare un bel gruppo affiatato per divertirci in modo sano e fare esperienze di vita nelle trasferte e durante le regate” – ha commentato l’istruttore Fiv Michele Leoni responsabile del progetto kite, che gestisce la scuola kite del Circolo Surf Torbole.