CIA REPLICA A CIVETTINI * ELEZIONI 2018: ” NONOSTANTE LE SUE DICHIARAZIONI IO NON HO MAI ‘ CAMBIATO CASACCA’ “

Dichiarazioni di Civettini al Tgr, la replica di Claudio Cia (Agire). “Se c’è una pregiudiziale su di me, allora deve esserci verso tutti quelli che hanno cambiato casacca, a cominciare dal collega Claudio Cia”: queste le dichiarazioni del consigliere provinciale Civettini, rilasciate ieri sera al Tg regionale.

Sulle dichiarazioni, interviene ovviamente Claudio Cia, leader di Agire per il Trentino:

Da buon paroliere, Civettini sta cercando di trascinare qualcun altro nella bagarre politica, ma non glielo permetteremo. Nonostante le sue dichiarazioni ridicole, io non ho mai “cambiato casacca”: quando ho lasciato la Civica Trentina lo ho fatto nella consapevolezza di essere l’unico ad aver avuto un percorso integralmente civico, che sto portando avanti tutt’ora.

Per evidenti incompatibilità, personalismi e l’impossibilità di lavorare, ho guardato avanti, senza accasarmi in partiti o movimenti frutto della fatica di altri, e ho costruito insieme a tante persone Agire per il Trentino, schierandomi subito e senza ambiguità nel centrodestra e al fianco della Lega, ben prima del 4 marzo 2018, quando tanti che ora stanno saltando sulla barca del centrodestra etichettavano i “leghisti” con ogni ingiuria.

Civettini ha invece fatto altre scelte, passando dal Msi alla Lega, dalla quale dopo eletto pare se ne sia andato in malo modo, lasciando dietro di se una scia di polemiche che tutt’ora condizionano e inquinano i rapporti, arrivando infine nella Civica Trentina da dove ora dispensa agli altri lezioni di correttezza.

A differenza di altri che dicevano “mai con la Lega” e “mai con Cia” fino a poche settimana fa, noi di Agire non mettiamo veti su altre liste, ma abbiamo il dovere di evidenziare il macroscopico problema di instabilità che a nostro parere alcune presenze nella futura maggioranza potrebbero facilmente provocare. Il governo del cambiamento avrà tanto bisogno di alleati affidabili e di persone positive!

*

Cons. Claudio Cia – Agire per il Trentino