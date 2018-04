CIA * GRUPPO WHATSAPP DI UGO ROSSI: ” I SOCIAL E LA MESSAGGISTICA ISTANTANEA NON SI USANO IN QUESTO MODO “

Gruppo Whatsapp di Ugo Rossi: “Iniziativa inquietante”. Di recente Ugo Rossi (ormai politico modesto) avrebbe creato un gruppo su Whatsapp, a suo dire solo per “inviare notizie utili”: il nome del gruppo infatti era “Notizie”.

Tuttavia, vedendo i nomi dei partecipanti, è chiaro come il Sole che Ugo Rossi ha voluto chiamare a raccolta i suoi fedelissimi, o chi riteneva tali dal momento che molti di questi si sono defilati con evidente imbarazzo.

E così, visto lo scarso successo, il Presidente Rossi ha tentennato, aggiungendo nomi di qualche suo assessore e scusandosi con chi non avrebbe gradito l’aggiunta a questo gruppo Whatsapp.

Inquieta che un Presidente di una Provincia autonoma ritenga che determinate persone (alcune delle quali ricoprenti incarichi di prestigio e che non dovrebbero subire ingerenze di livello politico) siano a sua totale disposizione, magari per mostrare il suo esercito alla maggioranza di governo, per poi spaventare il Pd dal momento che solo Ugo Rossi vuole Rossi Ugo Presidente.

Concludo permettendomi di dare un consiglio a Ugo Rossi: i social e la messaggistica istantanea non si usano in questo modo.

*

Claudio Cia

Consigliere provinciale di Agire per il Trentino