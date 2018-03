L’Assessore di Borgo Valsugana Rinaldo Stroppa con delega alle Foreste, Patrimonio ed al Cantiere Comunale da tempo simpatizzante e collaboratore del movimento Agire per il Trentino ha ora ufficializzato la sua posizione. È il terzo amministratore che entra a far parte del Coordinamento della Bassa Valsugana e Tesino, prima di lui Massimiliano Trentin Consigliere comunale di Telve di Sopra e Luca Bettega, Assessore di Borgo.

Claudio Cia, Coordinatore politico di Agire per il Trentino, ovviamente esprime soddisfazione: «Conosco, personalmente, da tempo l’Assessore Stroppa e per lui ho sempre provato grande stima. È un uomo da pochi discorsi, ma da fatti concreti e per questo piace alla gente. La sua adesione non solo fa crescere Agire, ma dimostra chiaramente che il nostro movimento è un punto di riferimento per gli amministratori locali, oltre che per la cittadinanza».

Aderisce ad Agire, anche Loretta Capri, madre e stimata infermiera candidata alle ultime elezioni della Comunità di Valle Valsugana e Tesino. «Un altro arricchimento importante per Agire per il Trentino,- prosegue Claudio Cia – e che conferma come la nuova legge elettorale provinciale non ha creato alcun disagio al nostro movimento, che saprà valorizzare al massimo la componente femminile, come ha sempre fatto. Sono due persone che conosciamo bene e che sono impegnate sul territorio. Proprio per questo il movimento potrebbe anche chiedere un loro impegno per portare in Provincia la voce della Bassa Valsugana».

