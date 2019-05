CIA (AGIRE ) – QUESTION TIME * ISTRUZIONE: « RICHIESTE DI SDOPPIAMENTO DELLE CLASSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CEMBRA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEGLI ALUNNI »

Question Time: Richieste di sdoppiamento delle classi presso la Scuola Primaria di Cembra per una migliore gestione degli alunni. Secondo la nuova delibera Provinciale n. 282 prot 4/2019-S dd. 01/03/2019 art. 1:”le classi di scuola primaria sono costituite con un numero massimo di 25 studenti, salvo richiesta di deroga presentata dal dirigente scolastico per esigenze di carattere logistico. In presenza di alunni certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e laddove vi sia disponibilità di aule con spazi adeguati nella sede scolastica interessata l’Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta del dirigente scolastico, può autorizzare la formazione di classi prime con un numero massimo di 23 studenti”.

In base a tale delibera i genitori dell’attuale classe 1 A della Scuola Primaria di Cembra hanno chiesto lo sdoppiamento della stessa per l’anno 2019/2020. Sembrerebbe che le motivazioni addotte dai genitori soddisfino i requisiti e che le stesse siano state portate a conoscenza della Dirigente scolastica interessata. Questi genitori hanno evidenziato, anche al sottoscritto, le varie difficoltà di gestione del gruppo classe che sembrerebbe abbiano portato alla rinuncia all’incarico da parte di alcuni insegnanti.

Parrebbe inoltre che, per analoghi motivi, anche un altro gruppo di genitori di Cembra, i cui figli andranno a formare la classe prima nell’anno scolastico 2019/2020, si stiano organizzando per richiedere lo sdoppiamento della classe. Premesso quanto sopra si interroga la Giunta provinciale per sapere se sia a conoscenza di questa problematica e se sia intenzione della stessa esaminare attentamente le richieste dei genitori e, ove possibile, intervenire per soddisfarle.

*

Cons. Claudio Cia