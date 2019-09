CIA (AGIRE) * NASCITA GOVERNO – CONZATTI: « AUSPICHIAMO POSSA LASCIARE SPAZIO A PERSONE CHE MEGLIO RAPPRESENTINO L’ELETTORATO TRENTINO, POSSIBILMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO »

Conzatti, AGIRE per il Trentino: “Auspichiamo possa lasciare spazio a persone che meglio rappresentino l’elettorato trentino, possibilmente presenti sul territorio”.

Ieri il Governo Conte-bis ha ottenuto la fiducia al Senato della Repubblica per soli 8 voti, dopo averla ottenuta dalla Camera dei Deputati. Da trentini, da autonomisti e da membri della coalizione di centrodestra siamo fortemente delusi e preoccupati dal comportamento della Sen. Donatella Conzatti, volutamente assente durante la votazione, in contrasto con le indicazioni del proprio partito.

AGIRE per il Trentino è il movimento territoriale e civico che sin dalla sua nascita si è sempre schierato con il centrodestra, senza ambiguità, e anche alle politiche del 4 marzo 2018 ha supportato la coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, portando a quello che sembrava un risultato impossibile, con il successo in tutti i collegi uninominali. La Senatrice Conzatti è stata eletta nel collegio di Rovereto proprio grazie ai voti di quel centrodestra che ogni giorno sembra mal tollerare sempre di più, oggi diventato di colpo per lei un fronte di “sovranisti” ai quali opporsi.

In sintesi, non sappiamo chi stia rappresentando la Senatrice Conzatti, all’infuori di sè setessa: di certo non gli elettori trentini che l’hanno mandata a Roma con i voti per il centrodestra, e neppure il partito che l’ha accolta, Forza Italia, i cui vertici locali hanno preso le distanze dalla Senatrice, evidenziando una linea estranea a quella della coalizione.

Auspichiamo quindi che la Senatrice Conzatti possa, in nome di quella “coerenza” alla quale si è appellata facendoci trasalire, lasciare spazio ad altre persone che meglio rappresentino l’elettorato trentino, e possibilmente presenti sul territorio per essere effettivamente rappresentative della nostra gente e delle nostre istanze.

*

Cons. Claudio Cia

Segretario politico di AGIRE per il Trentino