cia (agire) – mozione * schianti boschivi: « DAGLI ALBERI ABBATTUTI DAL MALTEMPO UN’OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DEI PREFABBRICATI IN LEGNO »

Visto che, questa legna dovrà essere progressivamente rimossa, per preservare la parte utilizzabile a fini commerciali e procedere prima possibile alla sistemazione dei pendii disboscati, ma anche per evitare possibili attacchi di insetti parassiti come il Bostrico tipografo, che con la nuova stagione primaverile potrebbero mettere a rischio anche gli alberi sani, sarebbe un’iniziativa dal forte valore simbolico, ma certamente concreta e utile, se almeno una parte di questi milioni di alberi, tanti dei quali imponenti abeti rossi, potesse essere “recuperata” e restituita alla collettività utilizzandola per la costruzione di casette prefabbricate per la nostra Protezione Civile, proprio come quelle utilizzate anche in passato in situazioni di emergenza.

Constatato inoltre che, la crisi abbattutasi sul comparto dell’edilizia non è ancora del tutto finita tanto che i dati riportati sul portale del Tribunale di Trento, riferiti all’anno 2018 parlano di 55 fallimenti e 13 concordati in continuità aziendale, le opere per il recupero del legname e quelle per l’esecuzione della costruzione di suddette casette potrebbero rappresentare una boccata di ossigeno per le aziende locali. Si potrebbe trarre da tale disastro un’opportunità per le aziende operanti nel settore, che hanno sede in Trentino dando priorità a quelle delle zone interessate dalle calamità. Dalla distruzione provocata dal maltempo, una speranza per il futuro.

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale:

a mettere in atto le azioni possibili affinché almeno una parte del materiale boschivo raso al suolo dal maltempo, compatibilmente con le sue caratteristiche e le possibilità di recupero, possa essere destinato alla realizzazione di casette prefabbricate, ad utilizzo della Protezione Civile, o per la costruzione di vere e proprie case in legno laddove vi fosse la necessità di ricostruire una struttura distrutta da eventi calamitosi, con la collaborazione delle ditte trentine specializzate, verificando la possibilità di coinvolgere specialmente quelle operanti nelle zone interessate dalle calamità.