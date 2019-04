CIA (AGIRE) – INTERROGAZIONE * CRITICITÀ CONSEGNA POSTA NEL COMUNE DI GIOVO: « LA GIUNTA PROVINCIALE QUALI AZIONI INTENDE INTRAPRENDERE PER AFFRONTARE QUESTA PROBLEMATICA? »

E’ arrivata allo scrivente la segnalazione di criticità nella consegna della posta nel Comune di Giovo: di fatto da circa tre settimane non viene consegnata la posta. Mi è stato confermato che il mancato recapito della corrispondenza è da ricondurre allo spostamento del centro di smistamento della posta da Cembra a Trento, e al conseguente aumento della mole di lavoro sulla città.

I cittadini hanno cercato invano di contattare telefonicamente il centro di smistamento per chiedere informazioni. Si presume che il problema non interessi solo il Comune di Giovo, ma il ritardo sia generalizzato su tutta la Valle, in quanto il centro di smistamento della posta di Cembra gestiva la corrispondenza di tutto il territorio della Valle di Cembra.

Premesso quanto sopra, si interroga la Giunta Provinciale per sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto, se la criticità riguardi soltanto Giovo o tutta la Valle e quali azioni intende intraprendere per affrontare questa problematica.

*

Cons. Claudio Cia