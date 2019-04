CIA (AGIRE) * INCONTRO CON GLI EX-SINDACI DEL TRENTINO: « MASSIMA COLLABORAZIONE RECIPROCA »

Gli ex-Sindaci del Trentino incontrano l’Assessore regionale Claudio Cia: massima collaborazione reciproca. Questa mattina l’Assessore regionale agli Enti locali Claudio Cia ha ricevuto il direttivo dell’Associazione ex Sindaci del Trentino presso il Palazzo della Regione Trentino Alto Adige, nella sala che ospita le riunioni della Giunta.

Claudio Cia ha incontrato il presidente Fabio Zanetti, già sindaco di Drena, e altri otto ex primi cittadini: il vicepresidente Carlo Rossi di Isera, Armando Benedetti di Segonzano, Nicoletta Aloisi di Fiavé, Alberto Cappelletti di Ronzo Chienis, Dino Ceol di Daiano, Enrico Lenzi di Samone, Marco Lona di Giovo e Mariano Maines di Campodenno.

Gli ex sindaci del Trentino desiderano mettere a disposizione la loro esperienza civica e istituzionale, e hanno manifestato interesse e disponibilità ad essere auditi dalle Commissioni legislative del Consiglio regionale sulle materie connesse agli Enti Locali. Sostengono l’idea di varare una legge per l’istituzione di un Albo regionale dei Sindaci emeriti e vorrebbero aggiornare la pubblicazione del 1997 che riporta i nomi di tutti i sindaci trentini dal secondo dopoguerra ad oggi.

L’assessore regionale Claudio Cia ha accolto con favore la volontà degli ex primi cittadini di mettere a frutto la loro esperienza e attiverà gli uffici preposti per studiare un possibile percorso per l’istituzione dell’Albo, assicurando la massima collaborazione del proprio Assessorato per le altre iniziative ed esprimendo la volontà di incontrarsi nuovamente, magari insieme all’omologa Associazione della Provincia di Bolzano. Cia ha infine voluto sondare direttamente il parere degli ex Sindaci trentini su tematiche di attualità regionale, come la recente proposta di legge sui segretari comunali e sulla previdenza complementare degli amministratori comunali.

Cia ha ringraziato i membri dell’Associazione per la genuinità del confronto e le parole di incoraggiamento a rafforzare l’Istituzione regionale, vero fulcro della nostra Autonomia speciale.

*

Assessore regionale Claudio Cia