CGIL FIOM – TRENTINO * IN RICORDO DEL COMPAGNO SANTONI: ” TI RICORDIAMO CON AFFETTO, GRAZIE GIORGIO “

La Fiom-Cgil del Trentino esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa del compagno Giorgio Santoni. Giorgio aveva iniziato la sua militanza nel sindacato come delegato Fiom alla Ignis di Spini di Gardolo, per diventare poi un nostro funzionario a Rovereto nel periodo delle pesanti ristrutturazioni industriali, diventato infine Segretario Generale della Fiom del Trentino nei primi anni ottanta è rimasto sempre negli anni successivi vicino all’organizzazione.

Ti ricordiamo con affetto grazie Giorgio.

*

Per la Fiom-Cgil del Trentino Manuela Terragnolo