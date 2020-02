CGIL – CISL – UNSA – FLP TRENTINO * STATO AGITAZIONE – PERSONALE AGENZIE FISCALI: « L’ASSEMBLEA GIOVEDì 6 FEBBRAIO DALLE 10.45 ALLE 12.00 IN VIA BRENNERO »

Prosegue lo stato di agitazione NAZIONALE del personale delle Agenzie Fiscali.

– Cronica carenza di personale, per effetto dei pensionamenti e del mancato turn-over;

– Carichi di lavoro esorbitanti;

– Continue riorganizzazioni che non tengono conto delle professionalità dei Funzionari;

– Arretramento continuo dell’Agenzia delle Entrate nei territori, dove prosegue la politica di chiusura degli Uffici di piccole dimensioni.

Nella giornata di giovedì 6 febbraio dalle 10.45 alle 12.00 nella sala C della D.P. Trento – Via del Brennero 133 a Trento, i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate della provincia di Trento si riuniranno in assemblea.

*

FP CGIL BELLINI

CISL FP PALLANCH

UNSA DE PASCALIS

FLP VETRONE-URGESI