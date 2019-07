Cgil Cisl Uil e Acli * sconti su mense e trasporto pubblico: « ben lontani da risolvere i problemi, Lunedì la campagna Icef non parte »

Icef, la Provincia non sblocca gli sconti su mense e trasporto pubblico. Cgil Cisl Uil e Acli: ben lontani da risolvere i problemi. Lunedì la campagna Icef non parte.

Le rassicurazioni della Provincia si infrangono di fronte alla realtà: lunedì non partirà la campagna Icef per le domande sulle riduzioni tariffarie di mense scolastiche, trasporto pubblico e rette dei nidi. Tutto slitta a data da destinarsi. Piazza Dante ha individuato solo una parziale soluzione da martedì: si potranno presentare le richieste Icef per l’assegno di cura e forse, ma non è certo, per gli sconti sulle cure odontoiatriche. Nei fatti, dunque, le riduzioni tariffarie per 25mila famiglie trentine restano intanto bloccate.

“La Provincia era consapevole di questa situazione, ma il nostro allarme non è stato sufficiente – sottolineano i tre segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti con il presidente delle Acli Trentine Luca Oliver -. L’assessora Segnana ha tirato in ballo prima un “fantomatico” baco del sistema, poi problemi tecnici che sarebbero stati risolti senza causare ritardi. A meno di un miracolo, invece, la situazione resta bloccata e a pagarne le conseguenze sono le famiglie trentine”.

I caf dei tre sindacati come quello delle Acli in queste ore stanno facendo tutto il possibile per contattare i tanti utenti già con gli appuntamenti programmati per disdire o quanto meno spiegare loro che intanto rischiano di recarsi agli sportelli inutilmente. “Visto il pochissimo preavviso non è difficile immaginare che i centri fiscali dovranno gestire una situazione quantomeno complicata – insistono i sindacati -.

Resta il fatto che né gli uffici provinciali né l’assessora si sono fatti carico di una situazione che era nota da tempo e che, visto le difficoltà in cui metterà le famiglie oltre che i nostri sportelli, andava gestita senza approssimazione”.