CGIL CISL UIL DEL TRENTINO * ELEZIONI POLITICHE 2018 – IL DOCUMENTO PER IL CONFRONTO CON LE FORZE POLITICHE (TESTO INTEGRALE)

Welfare territoriale

Il Trentino ha costruito in questi anni, grazie al dialogo sociale, una valida struttura di welfare integrativo territoriale, anche in questo caso valorizzando in chiave di innovazione sociale l’Autonomia. Il fondo regionale di previdenza integrativa, Laborfonds e quello di sanità integrativa, Sanifonds, rafforzati in questa ultima legislatura, sono pilastri importanti del nostro sistema di welfare territoriale, così come il Fondo di solidarietà per il lavoro. Un ulteriore passo in avanti, in prospettiva, è la costruzione di un modello di welfare contrattuale (a livello di azienda o di territorio) integrato con il sistema pubblico, che nell’offerta di servizi ai lavoratori possa produrre nuove forme di mutualismo, valorizzando le eccellenze del nostro terzo settore per dare risposte efficaci ai bisogni della comunità.

Conoscenza

Individuiamo nella conoscenza il fattore cruciale per lo sviluppo della nostra comunità e per tale ragione riteniamo sia importante valorizzare al meglio la delega sull’Università, senza nessun arretramento o incertezza.

Crediamo dunque che il tema della formazione ad ogni livello debba restare centrale, ipotizzando anche formule e strumenti innovativi in grado di gestire e governare le nuove sfide poste dalla rivoluzione digitale. Individuiamo, dunque, nella formazione uno degli ambiti in cui la nostra Autonomia potrà essere ulteriormente rafforzata.

Accoglienza

Il Trentino è da sempre terra di accoglienza. Una vocazione che va rinnovata oggi, di fronte alle pressioni che arrivano dai flussi migratori, dagli atteggiamenti di chiusura e diffidenza sempre più diffusi. L’Autonomia può essere l’occasione per interpretare l’accoglienza in maniera dinamica, nella costante ricerca di un equilibrio tra il valore dell’accoglienza, che ci appartiene, e il rispetto dei valori in cui la nostra comunità si riconosce. Serve dunque un di più sul piano delle politiche di inclusione sociale, che da una parte devono assicurare il bisogno di sicurezza della collettività, dall’altra devono garantire reali occasioni di inserimento sul piano sociale e lavorativo di chi arriva sul nostro territorio.