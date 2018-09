CGIA MESTRE * OCCUPAZIONE: “LE MICRO IMPRESE ITALIANE SONO LEADER IN UE NEL DARE LAVORO “

Le imprese con meno di 20 addetti sono oltre 4 milioni (pari al 98,2 per cento del totale) e danno lavoro a 8 milioni tra operai e impiegati, pari al 56,4 per cento di tutti gli addetti del settore privato presenti in Italia (*). Nessun altro Paese dell’Eurozona può contare su una platea di micro aziende così fondamentale per l’occupazione. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia.