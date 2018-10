CENTRO SOCIALE BRUNO – TRENTO * 10 OTTOBRE 2018: : ” 12 ANNI DI LIBERTÀ, AUTOGESTIONE, CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ, CULTURA, SOCIALITÀ: OLTRE IL VUOTO DELLA CITTÀ VETRINA NOI RES(IS)TIAMO “

Libertà, autogestione, condivisione, solidarietà. Cultura. Socialità.

Parole che per noi sono importanti e fonte di un insieme complesso di pratiche quotidiane che da anni mettiamo in atto.

Quotidianamente, inesorabilmente e coerentemente contro. Contro soprattutto chi di queste parole non solo non ne conosce il significato, ma lo stravolge, contro chi è convinto che i ricchi frutti di questa esperienza non siano altro che un puntino su una mappa astratta da cancellare a proprio piacimento. Un edificio abbandonato e lasciato all’incuria è stato trasformato negli anni in un laboratorio cittadino dove si sperimentano e condividono pratiche e saperi. Un luogo dove ogni attività proposta si colloca al di fuori di qualsiasi logica speculativa e di mercato. Un laboratorio, nella e per la città, mantenuto vivo grazie all’impegno di decine di attiviste e attivisti. Il Centro Sociale è senza alcun’ombra di dubbio parte attiva ed integrante della città, migliaia di persone lo hanno attraversato in questi anni seppur con modalità e frequenza diverse. Il Bruno è stato, è e sarà parte della vita di tante e tanti.

Il centro sociale fin dall’inizio si è contraddistinto come uno spazio sociale totalmente indipendente:

contrariamente all’abitudine trentina dell’associazionismo iper-istituzionalizzato, tutte le iniziative e l’autorecupero dell’immobile sono frutto solo del nostro sudore e delle nostre capacità; non c’è stata mai alcuna sovvenzione per offrire momenti di socialità come presentazioni di libri, spettacoli, cineforum e soprattutto per offrire sostegno a chiunque ne avesse bisogno: dalla scuola di italiano per cittadini stranieri, alla sartoria sociale, al magazzino per il Gruppo di Acquisto Solidale. Tutto nasce dal “basso” e se non chiede il permesso di esistere è perché nessuna autorità può concedere il permesso o meno per vivere appieno la vita.

Eppure a inizio giugno apprendiamo da una pec di Patrimonio del Trentino che esiste una bozza di progetto di riqualificazione dell’area ex Italcementi (nulla di definitivo e senza alcuna previsione di spesa) dove si reputa assolutamente necessario radere al suolo questa esperienza per fare spazio nientemeno che a un fazzoletto d’asfalto o all’ennesimo parcheggio. In questa lettera viene indicata anche la scadenza del contratto a giugno del 2019.

Pare infatti che per la Provincia sia decisamente incompatibile la presenza di un centro sociale accanto a qualsiasi cosa diversa da una polverosa area inquinata che negli anni è stata utilizzata solo come planimetria virtuale per le proposte di “riqualificazione” più disparate.

Eppure, nonostante non ci sia nulla di definito (e anche se lo fosse, i lavori di realizzazione inizierebbero e proseguirebbero con tempi estremamente dilatati) la priorità è diventata quella di