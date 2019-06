CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * TRENTO – FESTE VIGILIANE 2019: « MARTEDÌ 25 GIUGNO NON MANCHERANNO GLI INTRATTENIMENTI PER TUTTI I GUSTI, IN OGNI ANGOLO DELLA CITTÀ »

Feste Vigiliane 2019. Tanti appuntamenti caratterizzeranno la giornata di martedì 25, in attesa della serata solidale in piazza Fiera con le acrobazie dei SONICS.

Penultima giornata dedicata alle celebrazioni per il patrono cittadino. La 36^ edizione delle Feste Vigiliane si avvicina alla conclusione, ma ciononostante, anche nella giornata di martedì 25 giugno non mancheranno gli intrattenimenti per tutti i gusti, in ogni angolo della città: dalle proposte degli artigiani in piazza Duomo, ai food truck in piazza S. Maria Maggiore, passando per la Veglia di S. Vigilio in Piazza Battisti, il Mercato del Contadino in via Garibaldi, La Corte dei Mastri in Piazza Duomo, fino al grande spettacolo solidale che animerà l’Arena di Piazza Fiera.

A partire dalle ore 9, la città di Trento è pronta a vivere appieno le tante iniziative in programma che caratterizzeranno la giornata. In piazza S. Maria Maggiore ci si potrà dividere, come di consueto, tra le gustose proposte culinarie, offerte dai food truck, e la musica che in serata vedrà protagonista Marco Pisoni aka Pyson Dj, con un dj set al BBQ (Barbeque, Barba, Quarantacinque giri). Per i bambini, invece, l’appuntamento è al quartiere Le Albere con i giochi di società e gli intrattenimenti per famiglie de “Il Villaggio Incantato”, mentre alle ore 18 ci si sposterà in piazza Battisti – Teatro Sociale per assistere alla premiazione del Simposio di Scultura del Legno, nella quale verrà assegnato il “Premio S. Vigilio” al miglior scultore.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile far visita allo Spazio Solidarietà di Piazza D’Arogno (a cura delle Associazioni del Trentino), oppure rilassarsi con un aperitivo nella zona lounge di Piazza Battisti, fino allo spettacolo delle ore 20.30, «SANTA MADRE DEGLI OSTI», la Veglia di S. Vigilio che vedrà protagonisti Camilla Da Vico, Giacomo Anderle e Alessio Kogoj, in collaborazione con FBK. Una serata in cui scene di vita quotidiana, vicende storiche, religiose e politica, spiritualità e affari, s’intrecciano in una giostra di personaggi e situazioni. La serata vedrà la partecipazione della Corale Polifonica e l’Orchestra dell’Università degli Studi di Trento, diretta da Marco Gozzi.

A conclusione della giornata, l’appuntamento è in Piazza Fiera con lo spettacolo acrobatico creato e diretto dai Sonics «MERAVIGLIA», la serata solidale realizzata in collaborazione con Poli e Trentinosolidale onlus. Per l’occasione, come avvenuto anche nelle ultime due edizioni, il pubblico potrà partecipare assicurandosi i migliori posti a sedere dopo aver compiuto un gesto di solidarietà, che consiste nel raccogliere beni alimentari da destinare ai più bisognosi. A tal riguardo, per i primi spettatori che entreranno conferendo un’offerta in beni alimentari a lunga conservazione è previsto l’accesso alla tribuna centrale. Per loro l’accesso sarà quindi dal varco rosso (ingresso principale da Piazza Fiera), mentre solo successivamente verrà aperto il varco blu (da Piazza Fiera, lato Loacker). Per chi invece non porterà con sé alcuna offerta, l’accesso sarà dal varco verde (Palazzo Vescovile).