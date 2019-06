CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA – TRENTO * FESTE VIGILIANE 2019: « IL 26/6 LA PROCESSIONE DI S VIGILIO, LA DISFIDA DEI CIUSI E GOBJ, ALLA FINE LO SPETTACOLO DEI FUOCHI »

La 36^ edizione si chiude con la Processione di S. Vigilio, la Disfida dei Ciusi e dei Gobj, in attesa dello spettacolo dei fuochi.

La 36^ edizione delle Feste Vigiliane si appresta a vivere l’ultimo giorno di appuntamenti e di celebrazioni dedicate a S. Vigilio. La giornata di mercoledì 26 giugno sarà caratterizzata dalle consuete celebrazioni religiose del mattino e dalla “Disfida dei Ciusi e dei Gobj”, ma ci sarà spazio anche per la musica e per gli eventi serali, in attesa di dare l’“arrivederci” alle Feste con lo spettacolo pirotecnico dei Fuochi di S. Vigilio.

Il programma prenderà il via a partire dalle ore 8 con l’Annullo Postale in Piazza Duomo, per spostarsi poi in via Garibaldi con il MERCATO DEL CONTADINO. A seguire, alle ore 9.30, dalla Chiesa di S. Maria Maggiore partirà la PROCESSIONE DI S. VIGILIO, che si concluderà con l’arrivo in Duomo dove, alle ore 10, l’Arcivescovo Mons. Lauro Tisi presiederà la MESSA SOLENNE. A conclusione delle celebrazioni, alle ore 11.30 circa, spazio alla tradizionale DISTRIBUZIONE DEL PAN E VIN DI S. VIGILIO, in collaborazione con l’Associazione Panificatori della Provincia di Trento. Per l’occasione è inoltre prevista l’animazione musicale curata dal coro Piccole Colonne.

E dopo aver assaggiato le gustose proposte del Food Truck City, l’appuntamento è nella Chiesa di S. Francesco Saverio dalla quale, alle ore 16, partirà la PASSEGGIATA ORGANISTICA a cura dell’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli” e della Federazione Cori del Trentino. Un percorso lungo alcune storiche chiese della città di Trento, con brevi concerti fino alle ore 19.30. I più piccoli, invece, potranno recarsi in piazza D’Arogno con Vigiliane Kids e le proposte curate da Il Trentino dei Bambini: dalle ore 17 ci sarà spazio per laboratori creativi, animazione con truccabimbi, bolle giganti e baby dance, ma anche laboratori di musica, letture animate e spettacoli di giocoleria.

Un ricco programma che nella cornice di Piazza Battisti-Teatro Sociale proporrà «LA CITTÁ NASCOSTA», spettacolo tratto da “Le città invisibili” di Italo Calvino, con Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis. Per quanto riguarda Piazza Fiera, dalle ore 19.30 l’Arena inizierà ad animarsi, in preparazione della tanto attesa DISFIDA DEI CIUSI E DEI GOBJ che prenderà il via alle ore 21.00. Un appuntamento particolarmente sentito dai trentini, che ricorda la strenua difesa di Trento da parte dei suoi abitanti contro gli abitanti di Feltre, i quali, invitati nel capoluogo dal re Teodorico per collaborare alla costruzione delle mura cittadine, avrebbero saccheggiato i granai durante una tremenda carestia. Ne nacque un’accesa battaglia che si concluse con la vittoria dei Trentini (Gobj) sui Feltrini (Ciusi).

Infine, dopo l’animazione musicale al quartiere Le Albere con Vinyl Session (la migliore musica dagli anni ’80 ad oggi con Dj Paolo D.), la 36^ edizione delle Feste andrà in archivio con il tradizionale spettacolo pirotecnico dei Fuochi di S. Vigilio (ore 23), che verranno sparati da Maso Mirabel, ex cava Italcementi.

Per maggiori informazioni sul programma completo delle Feste Vigiliane consultare il sito www.festevigiliane.it