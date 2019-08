Centro Servizi Culturali Santa Chiara * “ FISH & BUBBLES “: « Lunedì 19 agosto all’ex parco S. Chiara arrivano le bolle di sapone »

Lunedì 19 agosto all’ex parco S. Chiara arrivano le bolle di sapone di «FISH & BUBBLES»

Penultimo appuntamento con il Giardino d’Estate Ragazzi 2019, rassegna programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara – in condivisione con il Coordinamento Teatrale Trentino – che lunedì 19 agosto riempirà il Giardino Aleksandr Isaeviè Solženicyn (ex Parco S. Chiara) con uno spettacolo di clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti, intitolato «FISH & BUBBLES».

Lo spettacolo, ideato ed interpretato da Michele Cafaggi, e prodotto da Studio Ta-Daa!, racconta la storia di un pescatore della domenica perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma lui non si dispera, anzi. Il pescatore è fatto di sapone e i suoi pensieri sono tante bollicine colorate. Per lui la pioggia diventa così una ghiotta occasione per mostrare al pubblico di grandi e piccini tutti i suoi giochi preferiti.

Dopo aver studiato recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione – tra Milano e Parigi – dal 1993 Michele Cafaggi si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti paesi del mondo.

«Fish & Bubbles» avrà inizio alle ore 17.30 (ingresso libero). In caso di pioggia lo spettacolo si trasferirà sotto la pagoda del Giardino S. Chiara.