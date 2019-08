Centro Servizi Culturali Santa Chiara * “ dicastelincastello “: « All’armi, all’armi, CASTEL BESENO (tn) rivive la vita militare del Cinquecento Sabato 10 e domenica 11 agosto »

«All’armi, all’armi», a CASTEL BESENO rivive la vita militare del Cinquecento. Prosegue il viaggio di «dicastelincastello» all’interno di alcune tra le più belle dimore castellane del Trentino. L’iniziativa curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara – in collaborazione con il Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, il Castello del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni provinciali e le Amministrazioni locali – propone al pubblico un tuffo nel passato – nel ‘500, in quest’occasione – pronto a rivivere negli spazi di CASTEL BESENO. Sabato 10 (dalle ore 10.00 alle ore 23.00) e domenica 11 agosto (dalle 10.00 alle 18.00), il più esteso complesso fortificato del Trentino riproporrà la vita militare del ‘500 con guerrieri e armigeri pronti a dare vita ad un incontro tra rievocatori storici del Cinquecento.

Seguendo il filo conduttore di una proposta che nel corso degli anni ha richiamato a Castel Beseno migliaia di spettatori, torneranno ad animare gli ampi spazi aperti dell’antica fortezza gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta Europa. Sarà inoltre ricostruita la vita castellana di un tempo, con tende e soldati, armi, abbigliamento, attrezzature d’epoca, guerrieri in arme e figuranti in costume, impegnati a far rivivere gli anni in cui il castello fu protagonista di importanti vicende che hanno segnato la storia, riporteranno all’oggi la vita quotidiana del Cinquecento.

Nel corso di due intense giornate si alterneranno le esibizioni dei Gruppi di rievocazione storica, e la piazza grande del castello sarà teatro di combattimenti, esibizioni equestri, duelli, assalti. Saranno inoltre allestiti accampamenti con tende, cucine da campo, armerie e laboratori artigianali che consentiranno la rievocazione di veri e propri spaccati di vita militare e civile. Il visitatore potrà interagire con soldati, cavalieri, vivandiere e artigiani che lo accompagneranno in un approfondito viaggio nella storia del castello. Senza ovviamente dimenticare la parte gastronomica, con la possibilità per il pubblico di gustare i cibi ispirati all’epoca.

Inoltre, la rievocazione rinascimentale di Castel Beseno sarà anche occasione per ricordare il 500mo anniversario della morte del grande genio vinciano, offrendo al pubblico la visione di alcuni modelli a grandezza naturale delle macchine da guerra inventate da Leonardo da Vinci, accompagnati da interessanti momenti di approfondimento sulla sua figura di artista e inventore.

Le due giornate a Castel Beseno saranno animate dai gruppi di rievocazione storica Circolo Culturale La Cinquedea (Finale Emilia), Accademia Cangrande della Scala (Verona), Fanti di S. Nicolò (Venezia), Cavalieri del Carretto (Finale Ligure), Città del Grifo (Arzignano), Cavalieri del Drago (Castelfranco Veneto), Landsknechts Brette 1504 (Germania), Exheres (Bellinzago Novarese), Bande di Baldassar Scipione, con la partecipazione di Compagnia Bradosisma musica antica, Otto Vagante giullerie, Urana acrobatica giulleria, Schola Tamburi Storici di Conegliano, Il Villaggio degli antichi giochi a cura della Compagnia S. Giorgio e il Drago.

L’appuntamento a Castel Beseno è per sabato 10 (dalle 10.00 alle 23.00) e domenica 11 agosto (dalle 10.00 alle 18.00). Per prendere parte all’evento è previsto un biglietto d’ingresso al costo di 7 euro, con una riduzione a 5 euro. Si ricorda che è possibile accedere al Castello a piedi oppure utilizzando il trasporto gratuito disponibile il sabato dalle 9.30 alle 23.30 e la domenica dalle 9.30 alle 18.30. E’ infine previsto un servizio di ristorazione a cura dell’associazione culturale GGB di Besenello e un servizio di caffetteria a cura della Caffetteria del Castello.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800013952, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00. Nei due giorni dell’evento è possibile chiamare direttamente Castel Beseno al numero 0464834600.