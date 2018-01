CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * CON IL GIOCO DEL CINEMA AL “MELOTTI”, COLPI DI SCENA A RIPETIZIONE

E’ in calendario domenica 7 gennaio all’Auditorium “Melotti” il terzo appuntamento con Il Gioco del Cinema, principale novità di quest’anno nella programmazione cinematografica del Centro Servizi Culturali S. Chiara a Rovereto che propone ogni prima domenica del mese un ciclo di incontri didattici a tema dedicati a bambine e bambini.

L’obiettivo è quello di aiutarli a scoprire i segreti e i trucchi del cinema attraverso le tecniche dell’animazione e del montaggio e di aiutarli a realizzare il loro primo cortometraggio, avvicinando i più piccoli alla magia della settima arte. Ed ecco, domenica 7 gennaio, Che Colpo!, piccola lezione di colpi di scena a suon di stop motion a cura di Manuela Morana (Cinemazero).

Sorpresa e suspense sono due formidabili strumenti che la narrazione cinematografica utilizza da sempre per suscitare emozioni che investono il cervello e il corpo. Attraverso l’utilizzo della stop motion i partecipanti potranno approfondire la conoscenza di uno degli elementi più tipici delle storie per immagini e scoprire come si costruisce un colpo di scena per provocare paura e meraviglia.

Il laboratorio, della durata di circa due ore, avrà inizio alle ore 16.00 ed è aperto a bambini (massimo 15 partecipanti) dai 9 ai 10 anni di età.

L’iniziativa è realizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Mart e con Nuovo Cineforum Rovereto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 0461/213834