CENTRO SERVIZI CULTURALI S CHIARA * FESTE VIGILIANE 2019: « DISPONILI ONLINE I BANDI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI »

Feste Vigiliane 2019 – 36^ edizione. Sono disponili online i bandi per la gestione delle attività commerciali.

A meno di un mese dall’inizio della 36^ edizione delle Feste Vigiliane, che da venerdì 21 a mercoledì 26 giugno animeranno la città di Trento, il Centro Servizi Culturali S. Chiara comunica che sono stati diramati i bandi di gara per la gestione delle attività commerciali nelle aree di piazza Fiera, piazza Cesare Battisti, piazzale ex Zuffo e Lung’Adige Leopardi – nei pressi di Ponte San Lorenzo. Gli operatori interessati a partecipare potranno trovare online i relativi bandi, sul sito www.festevigiliane.it/partecipa (all’interno dell’ “Area commerciale).

Per quanto riguarda la zona di PIAZZA FIERA, è previsto uno spazio dedicato alla gastronomia, che potrà ospitare un ristoratore oppure un food truck. Il servizio dovrà essere garantito ogni sera, dalle 17 alle 24, con l’eccezione di sabato 22 giugno (“Magica Notte”), in occasione della quale sarà possibile proseguire fino alle ore 02.00. Gli operatori interessati dovranno inviare una richiesta tramite PEC a centrosantachiara@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 3 giugno 2019. In piazza Fiera saranno inoltre garantiti cinque gazebo espositivi destinati a commercianti e artigiani, per tutto l’arco delle Feste (dalle 17.00 alle 23.00, con la possibilità di proseguire fino alle ore 01.00 durante la “Magica Notte”). Per partecipare al bando è necessario inviare una PEC a centrosantachiara@pec.it entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno 2019.

L’area di piazza CESARE BATTISTI prevede l’utilizzo di tre strutture “gazebo” destinate all’esposizione di commercianti e artigiani, la cui presenza dovrà essere garantita per l’intero periodo delle feste patronali, dalle ore 17.00 alle ore 23.00. Sabato 22 giugno, in occasione della “Magica Notte”, sarà possibile proseguire fino alle ore 01.00. Gli operatori interessati agli spazi di piazza Battisti dovranno inviare un’offerta esclusivamente tramite PEC a centrosantachiara@pec.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì 10 giugno 2019.

Infine, sabato 22 giugno, durante la costruzione delle zattere presso il PIAZZALE EX ZUFFO (dalle 15.30 alle 19.30 circa), è prevista l’opportunità di presenziare con un camioncino o food truck.

Una proposta gastronomica che sarà offerta anche il giorno seguente, domenica 23 giugno, con un food truck e un gelataio, che delizieranno in Lung’Adige Leopardi, nei pressi di Ponte San Lorenzo – dalle 14.30 alle 21.30 circa – il pubblico presente che assisterà al Palio Palio. Anche in questo caso, gli espositori economici interessati dovranno far pervenire la loro richiesta tramite la PEC centrosantachiara@pec.it entro e non oltre le ore 12 del 7 giugno 2019.

Si ricorda che i bandi sono consultabili online sul sito www.festevigiliane.it/partecipa, all’interno dell’Area commerciale. Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.festevigiliane.it, chiamare il numero 0461 329143 oppure scrivere all’indirizzo mail info@festevigiliane.it