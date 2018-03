CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * PER CINEMART: ” 2 BIGLIETTI DELLA LOTTERIA ” DI PAUL NEGOESCU, MARTEDÌ 13 MARZO AL MELOTTI

Proseguono gli appuntamenti all’insegna del cinema di qualità offerti dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, in collaborazione con il Nuovo Cineforum Rovereto. Per la rassegna CineMart– martedì 13 marzo all’Auditorium “Fausto Melotti” – arriva il cinema indipendente del regista rumeno Paul Negoescu con “2 Biglietti della Lotteria”.

La commedia, seconda opera del regista emergente Negoescu, racconta le vicende di tre amici che, non navigando nell’oro, decidono di mettere insieme i pochi soldi che hanno e di acquistare un biglietto della lotteria nazionale rumena. Tuttavia, commettono l’errore di affidare il biglietto al più vulnerabile del gruppo, Dinel, che viene rapinato davanti al suo appartamento e saccheggiato di ogni avere, biglietto compreso.

Presto, i tre scopriranno di aver avuto tra le mani il biglietto vincente e si lanceranno in un viaggio tragicomico per recuperare il piccolo tesoro: a bordo di una vecchia auto, in compagnia di chiaroveggenti, imprenditori poco raccomandabili e aspiranti cantanti.

Nel cast troviamo gli attori Dorian Boguta, Dragos Bucur, Alexandru Papadopol e Mircea Banu. Il film, prodotto in Romania, ha una durata di 86 minuti.

Martedì 13 marzo il film avrà inizio alle ore 21.00 presso l’Auditorium “Fausto Melotti” di Rovereto.