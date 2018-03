CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * ” CARMEN-BOLERO: ” IL 5 APRILE A TESERO L’OMAGGIO A BIZET E RAVEL CON LE COREOGRAFIE DI SOAVI E MEROLA

All’interno del Circuito della Danza del Centro Servizi Culturali S. Chiara, giovedì 5 aprile approda al Teatro Comunale di Tesero “Carmen–Bolero”. Lo spettacolo è portato in scena dalla Mm Contemporary Dance Company – compagnia associata al Circuito InDanza Trentino Alto-Adige per il triennio 2018-2020 – e ruoterà attorno a due grandi titoli del repertorio musicale, nell’interpretazione di due coreografi italiani: da un lato Emanuele Soavi, da anni attivo in Germania presso prestigiose compagnie, dall’altro Michele Merola, direttore artistico della MM Contemporary Dance Company.

Carmen Sweet è una creazione esclusiva di Emanuele Soavi, pensata tenendo conto dell’originale intenzione di Georges Bizet di creare un’Opera Comique.

L’azione, traendo spunto e rivisitando le tracce del leggendario canovaccio, è volutamente permeata di ironia e sarcasmo e ha inizio nell’arena in cui i personaggi dell’opera sfogano in libertà le loro emozioni. Dando spazio al forte virtuosismo tecnico e teatrale degli interpreti in scena, il coreografo ci immerge in una trama fatta di sottili relazioni, di equilibri e ricami.

I personaggi, come un gruppo di istrioni, inscenano sulla piazza “metafisica” del palco la passione di Carmen, sarcastici e bizzarri nei gesti e nei movimenti.

Bolero, di Maurice Ravel, è certamente tra i brani più noti e ascoltati della storia della musica. Nel realizzare questa nuova versione coreografica, Michele Merola si è confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva, cercando di comprenderne l’identità.

Alla fine di questo percorso, l’ispirazione di Merola si è focalizzata sul ventaglio inesauribile dei rapporti umani, in particolare quelli di coppia, dentro ai quali, spesso, registriamo le reciproche e inconciliabili distanze tra uomini e donne, quel “muro trasparente” che li divide. Sulla musica di Ravel, con la “licenza” e l’inventiva che sono il segno vero di ogni artista, è intervenuto Stefano Corrias, che ha creato una sua partitura musicale, liberamente ispirata alla versione originale del brano.

“Carmen-Bolero” è uno spettacolo prodotto dalla Mm Contemporary Dance Company, con il sostegno della Compagnia Naturalis Labor. Sul palco saliranno: Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico Morelli, Giovanni Napoli, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini.

Giovedì 5 aprile “CARMEN-BOLERO” avrà inizio alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Tesero.