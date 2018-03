C’E’ POSTA PER TE * SABATO 10 MARZO: EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI SCRIVONO A BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE

Appuntamento imperdibile quello di sabato alle ore 21.20 su Canale 5: Maria De Filippi conduce l’ottava puntata dello show amatissimo dal pubblico televisivo del sabato sera “C’è Posta per Te”.

Come sempre a farla da padroni sono i sentimenti e le emozioni della gente comune, gente che scrive per ricongiungersi a una persona amata, per una persona cara che non vede da troppo tempo per una persona con la quale si sono interrotti dei rapporti importanti…

Ma come sempre a “C’è Posta per Te” si vivono anche momenti di svago e grande divertimento: una sorpresa corale, allegra ed esilarante coinvolge cinque grandi personaggi famosi.

A mandare la posta sono i due attori comici e mattatori dell’access prime time della rete ammiraglia Mediaset Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

A riceverla la bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez, il suo compagno campione di motociclismo Andrea Iannone e il Direttore del settimanale Mondadori “Chi” Alfonso Signorini.

Cosa bolle in pentola? Belen e Andrea accetteranno la posta? Se sì, apriranno la busta per incontrare chi ha scritto?

Regia del Maestro Paolo Pietrangeli. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.