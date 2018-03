“ C’E’ POSTA PER TE ” * MARIA DE FILIPPI: SABATO 3 MARZO IN STUDIO L’ATTORE LUCA ARGENTERO E LA CANTANTE EMMA

In studio Luca Argentero ed Emma Marrone protagonisti di due bellissime sorprese per due bellissime ed emozionanti storie del nuovo appuntamento del sabato sera con “C’è Posta per Te”. Chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari, l’attore e la cantante svestono i loro panni artistici e si fanno coinvolgere dalle toccanti vicende familiari.

A consegnare la posta anche questa settimana Chiara Carcano, Maurizio Zamboni, Gianfranco Apicerni e Marcello Mordino.

Alla regia Paolo Pietrangeli. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset