CCIAA TRENTO * STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO IL BRENNERO: « LA CONFERENZA MARTEDÌ 16 APRILE ORE 11.00 »

Martedì 16 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta al primo piano della Camera di Commercio di Trento in via Calepina 13 – Trento

STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO IL BRENNERO

Martedì 16 aprile alle ore 11.00, presso la Sala Giunta al primo piano della sede centrale della Camera di Commercio in via Calepina 13 a Trento, si terrà la conferenza stampa per illustrare la presa di posizione che il sistema camerale sta assumendo a sostegno del diritto di libera circolazione delle merci attraverso il valico del Brennero, contro le misure varate dal Governo regionale tirolese, volte a limitare il transito di mezzi pesanti all’interno dei propri confini.

L’iniziativa, al centro di una serie di incontri che hanno avuto sede a Modena, Mantova, Verona e che prossimamente farà tappa a Bolzano, sarà introdotta da Giovanni Bort, Presidente dell’Ente camerale, e prevede la