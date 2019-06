CCIAA TRENTO * “L’IMPRESA IN UN LIBRO“: « TRE APPUNTAMENTI DAL 4 AL 18 LUGLIO A PALAZZO ROCCABRUNA PRESSO LA SEDE DI VIA SANTA TRINITÀ »

“Creare una società dell’apprendimento dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali della politica economica. Se si crea una società dell’apprendimento, ne risultano un’economia più produttiva e uno standard di vita migliore” (J.E. Stiglitz, B.C. Greenwald, Creare una società dell’apprendimento, Torino 2018). Come suggeriscono Stiglitz e Greenwald, l’apprendimento, inteso come costante riqualificazione delle proprie competenze, è il lievito di una crescita economica duratura ed inclusiva

Da oltre trent’anni questo è anche uno dei presupposti concettuali che orientano l’attività di Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento, impegnata nella formazione in ambito imprenditoriale. Oltre che attraverso una ricca offerta didattica che va dal mondo delle professioni a quello delle nuove tecnologie, a partire da quest’anno Accademia ha scelto di dare compimento alla strategia dell’apprendimento continuo, anche attraverso una serie di iniziative a carattere seminariale che hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli operatori economici sui temi della formazione, dell’innovazione e del legame fra impresa e territorio.

È in questa prospettiva che si colloca il ciclo di appuntamenti dal titolo “L’impresa in un libro. Incontri con l’autore a Palazzo Roccabruna. Riflessioni intorno all’impresa, al lavoro e al territorio” che si terranno per tre giovedì consecutivi, dal 4 al 18 luglio alle ore 18.00 presso la sede di via Santa Trinità.

Si tratta di tre incontri, dedicati ad altrettanti volumi, che intrecciano letteratura, economia ed esperienza professionale affrontando temi cari alle imprese, ma anche ad un pubblico attento alle dinamiche attuali, come il passaggio generazionale, l’evoluzione di nuovi modelli di business, la gestione del cambiamento all’interno delle organizzazioni.

Si parte il 4 luglio con “Non esiste un’unica stella. Perché le grandi imprese non si fanno da sole” di Andrea Bettini, edito da Franco Angeli, una coinvolgente vicenda aziendale sul cambiamento al vertice e sull’evoluzione degli stili manageriali. Saranno ospiti l’Autore e Laura Calzavara, CEO di Punto Ciemme – nonché uno dei protagonisti del libro – che si intratterranno con Annalisa Zeni di Accademia d’Impresa.

Giovedì 11 luglio sarà la volta del best seller di Monsignor Giulio Dellavite, “Se ne ride chi abita i cieli. L’abate e il manager: lezioni di leadership fra le mura di un monastero”, per i tipi di Mondadori. Nel silenzio che abita il chiostro un manager scoprirà un modo nuovo di esercitare la leadership. L’Autore dialogherà con il direttore del quotidiano l’Adige, Alberto Faustini.

Giovedì 18 luglio, infine, Francesco Gubert presenterà il suo “Novanta giorni. Diario di una stagione in alpeggio”, l’esperienza di un agronomo e ricercatore della Fondazione Mach per il quale il futuro delle malghe sta anche nella loro capacità di raccontarsi. Animerà la discussione Maria Grazia Brugnara di Accademia d’Impresa.

Al termine degli appuntamenti Palazzo Roccabruna proporrà una degustazione di prodotti del territorio.