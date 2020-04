CCIAA TRENTO E ACCADEMIA D’IMPRESA * ENOGASTRONOMIA E CORONAVIRUS: « DAL 21/ 4 AL VIA I CORSI GRATUITI IN STREAMING SULLE SPECIALITà TRADIZIONALI TRENTINE »

Impossibile organizzare corsi di enogastronomia all’epoca del Coronavirus. La prudenza ed il rispetto delle misure di distanziamento lo impediscono. Ma Accademia di Impresa, azienda speciale della CCIAA di Trento, non si scoraggia ed affronta la sfida dell’enogastronomia online forte di una pluriennale esperienza maturata nel campo della formazione.

Nasce così il ciclo di incontri “I prodotti trentini in webinar”, corsi gratuiti, in streaming sulle specialità tradizionali trentine, rivolti ad operatori della ristorazione, addetti alle vendite, ma anche a semplici appassionati.

Sarà previsto un numero limitato di adesioni per favorire un’efficace interazione fra docente e partecipante e si farà leva sulla comprovata abilità degli esperti di Accademia d’Impresa nel trasmettere a voce quelle sensazioni olfattivo-gustative, che, malgrado i progressi della scienza e della tecnica, sono ancora ben lontane dall’essere condivisibili via web.

Il primo appuntamento, fissato per martedì 21 aprile alle 14.15, sarà intitolato “L’oro delle api: il miele”. Ci si interrogherà sugli effetti ambientali delle misure restrittive adottate per l’emergenza sanitaria che hanno in parte ridotto l’inquinamento e limitato le falciature, permettendo a molti fiori selvatici di sbocciare e contribuendo al ripristino di delicati ecosistemi, che potrebbero incoraggiare un timido ritorno delle api. Sarà questa del lockdown la primavera che salverà le api?

Gli appuntamenti successivi saranno dedicati ai formaggi di malga (28 aprile, ore 14.15), alle erbe selvatiche commestibili (5 maggio 2020, ore 14.15), ai vini autoctoni trentini (12 maggio 2020, ore 14.15), e altri ne seguiranno, ancora in corso di preparazione.

La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni:

• sito: www.accademiadimpresa.it

• mail: info@accademiadimpresa.it