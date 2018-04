CCIAA TRENTO * BILANCIO 2017: IL CONSUNTIVO SI CHIUDE CON UN AVANZO ECONOMICO DI QUASI UN MILIONE DI EURO

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio camerale nel corso della quale è stato illustrato nei dettagli il bilancio consuntivo dell’anno passato.

“La gestione dell’attività camerale al 31 dicembre 2017 – ha spiegato Mauro Leveghi, Segretario generale dell’Ente, nella relazione annuale – ha comportato proventi di parte corrente per un totale accertato pari a 14.200.204,65 euro. Questi, sommati ai ricavi finanziari di 115.532,55 euro e a quelli straordinari di 612.209,13 euro, permettono di raggiungere la cifra totale di 14.927.946,33 euro.

Gli oneri di parte corrente ammontano invece a 13.919.185,34 euro e, integrati dalle componenti straordinarie pari a 40.861,54 euro, si assestano su un totale di 13.960.046,88 euro”.

L’esercizio si è pertanto chiuso con un avanzo economico pari a 967.899,45 euro, che il Consiglio camerale ha deliberato di destinare a incremento del patrimonio netto iniziale, consolidando la struttura economica dell’Ente.

“L’esercizio 2017 – ha commentato Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – ha visto la prosecuzione dell’impegno dell’Ente volto al riassetto economico-finanziario reso necessario dall’intervenuta riduzione del diritto annuale, principale fonte di finanziamento della Camera di Commercio.

L’azione di riequilibrio, consolidatasi anno dopo anno, permette oggi di presentare un bilancio più solido, che, contrariamente alle previsioni iniziali, evidenzia un saldo positivo anche per la gestione di parte corrente. Il sensibile avanzo è stato determinato in modo decisivo sia dai saldi positivi della gestione finanziaria, sia da quelli della gestione straordinaria”.

Il bilancio al 31 dicembre 2017 della Camera di Commercio di Trento è stato approvato all’unanimità dei presenti.

L’assemblea è dunque passata alla convalida della designazione di tre Consiglieri camerali. Si tratta di Osvaldo Debertol, espresso dall’Associazione albergatori ed imprese turistiche della provincia di Trento, da Confesercenti del Trentino e dall’Associazione agriturismo, in sostituzione di Luca Libardi; di Stefano Debortoli, espresso dall’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento, in sostituzione di Massimo Debertol; di Paola Dal Sasso, espressa dalla Federazione trentina della Cooperazione società cooperativa, in sostituzione di Chiara Maino.

Al termine della convalida, si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione del nuovo componente di Giunta in sostituzione del dimissionario Massimo Debertol e, al primo tentativo, è stata eletta Barbara Tomasoni, Consigliera espressa dall’Associazione artigiani.